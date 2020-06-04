Нефтепровод прорвало в Пермском крае

Разгерметизация магистрального нефтепровода «Холмогоры-Клин» компании «Транснефть-Прикамье» с последующим разливом нефти произошла в Оханском районе Пермского края. Об этом говорится в сообщении АО «Транснефть-Прикамье».

По предварительным данным, ЧП случилось утром 3 июня на участке Пермь-Лазарево в 3,5 километрах юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха. Вылилось около десяти кубических метров нефтепродуктов. Отмечается, что возгорание после этого не произошло.

По словам представителя экстренных служб, участок нефтепровода протяженностью около 400 километров перекрыт. Возможность попадания нефтепродуктов в водоемы исключена, уверяет компания. Транспортировка нефти потребителям осуществляется по резервной линии Сургут-Полоцк. Угрозы жизни и здоровью населения нет, а также опасности для окружающей среды нет.

Полностью ликвидировать последствия ЧП, и восстановить работу нефтепровода специалисты планируют к 5 июня. На месте работают 34 человека, также задействовано десять единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 29 мая в Норильске в Красноярском крае произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами. В результате в ближайшие водоемы попало около 20 тысяч тонн топлива. Сейчас последствия ЧП устраняются.