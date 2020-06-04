Владелец автомобиля, загоревшегося на месте разлива топлива с ТЭЦ в Норильске, Александр Исаев рассказал 5-tv.ru о подробностях произошедшего. Его машина заехала в лужу разлившейся солярки и воспламенилась, в результате чего на площади более 300 квадратных метров произошел пожар.

По словам Александра Исаева, он прибыл на место происшествия через 30 минут после того, как ему сообщили о случившемся сотрудники организации «Степ» — они арендовали у него этот автомобиль.

«Там стояла машина и горела. Близко не подпускали, потому что дорога была перекрыта. Насколько возможно, метров на 300, мы подошли. Видно было, что машина горит, пожарные разворачивают рукава. С нефтебазы минут через 20 они подали пену и приступили к тушению пожара», - сказал владелец сгоревшего авто.

Александр Исаев утверждает, что увидел на месте ЧП озеро из солярки. По его мнению, сотрудники ТЭЦ не могли не заметить разлива топлива.

Тем временем слова владельца сгоревшего авто противоречат заявлениям местных властей, которые якобы не заметили утечку 20 тысяч тонн топлива. Президент РФ Владимир Путин потребовал от правоохранителей разобраться, почему в МЧС не сразу узнали об экологической катастрофе, ущерб от которой может исчисляться десятками миллиардов рублей, а последствия — губительны для всего Красноярского края.

«Что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — возмутился в ходе совещания Путин.

Владелец сгоревшей машины сразу заметил разлив нефти в Норильске 1/4 2/4 3/4 4/4

29 мая из-за разгерметизации резервуара на ТЭЦ в Норильске на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную.

В Генпрокуратуре сообщили о возбуждении сразу трех уголовных дел в связи с аварией. И уже появился первый задержанный — начальник цеха ТЭЦ-3, где произошел разлив. Расследование находится на контроле Центрального аппарата СК России.

По мнению специалистов, восстановление экосистемы в регионе может занять десятки лет, негативно повлиять на среду проживания жителей Норильска и Таймыра, привести к сокращению биоразнообразия, истощению почвы, загрязнению рек, озер и океана.

Ранее 5-tv.ru писал, что режим ЧС федерального уровня введен в Красноярском крае из-за разлива топлива в Норильске.