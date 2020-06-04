«Не поменялась»: Наташа Королева повторила фото с сыном 17-летней давности

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Валентин Черников
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Певица поучаствовала челлендже TikTok, выложив трогательное видео с наследником.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Молодежное приложение TikTok в последнее время привлекает многих звезд российской эстрады. Не обошла мода и Наташу Королеву. Певица втянулась в формат и публикует в своем аккаунте яркие ролики. Накануне она приняла участие в очередном челлендже, поделившись с подписчиками трогательным видео с сыном.

В снятом ролике звезда повторила с наследником фото 17-летней давности. На снимке начала 2000-х Королева держит годовалого Архипа на руках, сидя в кресле. Белокурый малыш чем-то недоволен в отличие от любящей мамы. Подобное выражение лица Глушко-младший принял и теперь. На видео он склонился на сидящей матерью и обнял ее, подчеркнуто скривив рот. Наталья же, как и в оригинале, радостно улыбнулась.

Instagram @koroleva__star

«Как быстро летит время! Сыночек Архип 17 лет тому назад!» — написала Королева.

Поклонники отметили, что за эти годы артистка не изменилась внешне. А отдельные фолловеры посчитали, что певица стала еще краше.

«Наташа и не поменялась»;

«Стала только красивее»;

«Сын взрослеет, мама молодеет», — оценили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Николаев трогательно поздравил Наташу Королеву с днем рождения. При этом композитор выложил забавное фото, посвященное их творческому дуэту.

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