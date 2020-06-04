Актер из сериала «Глухарь» стал жертвой банковских мошенников

Актер Денис Жариков, прославившийся благодаря роли в нашумевшем сериале «Глухарь», попался на удочку мошенников, которые сняли с его банковского счета 145 тысяч рублей.

Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 21-летнему актеру позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и сообщила о сомнительной операции на счете. Злоумышленница узнала все данные о карте, включая номер карты и остаток на счете и затем перевела звонок якобы на «службу безопасности» банка.

В результате двухчасового общения с мошенниками, Жариков согласился перевести 145 тысяч рублей на «резервный счет» банка.

По словам актера, только после этого он понял, что стал жертвой мошенников и заблокировал карту, но деньги уже были списаны. Жариков обратился в полицию. На данный момент по факту случившегося идет проверка.

Актер Денис Жариков снялся во многих фильмах и телесериалах. Наибольшую известность юной звезде принесла роль Саши Зимина в четырех сезонах «Глухаря». Актер уже становился жертвой ограбления: в 2013 году неизвестный затолкал его в подъезд и отнял телефон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как петербургская пенсионерка выбросила мошенникам из окна 100 тысяч рублей.