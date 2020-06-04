Телеведущая Роза Сябитова, снискавшая славу как «главная сваха России», рассказала, как проходят съемки нашумевшего телепроекта «Давай поженимся» в условиях пандемии COVID-19.

В беседе с ФАН звезда сперва отметила, что все участники съемочного процесса продолжают соблюдать строгие меры безопасности. Так, к примеру, регулярно дезинфицируется студийное помещение, а заботливые администраторы всегда готовы по первому требованию заменить медицинскую маску.

«Это наша работа, прежде всего. Людям в такое нелегкое время нужно смотреть интересные программы. Шоу должно продолжаться, что бы ни происходило! <…> У нас все очень хорошо организовано, в чем большая заслуга многих людей. И операторов, и тех, кто помогает готовиться к программе», — пояснила Роза.

Она также рассказала, что главный этап во всем съемочном процессе — подготовительный. По словам Сябитовой, в условиях пандемии нелегко справится с тревогой, обусловленной беспокойством за собственное здоровье и жизнь окружающих. Успокоиться, а также избавиться от навязчивых мыслей ведущим помогают профессионалы, дежурящие за кадром.

«Сейчас-то уже более спокойно отношусь ко всему происходящему, чем в первое время. <…> Я немножко побаиваюсь этого, конечно, но выполняю все инструкции. Мы выдерживаем все нужные расстояния, я там чуть ли не с метром хожу», — смеясь, призналась сваха.

Instagram @syabitova_roza

В числе прочего, звезда добавила, что всегда имеет при себе не только целый комплект масок и перчаток, но и специальный пакет, где лежат ватные палочки. Ими Роза периодически чешет нос. Ведь совсем избавиться от пыли нельзя, а руками трогать лицо небезопасно.

По словам Сябитовой, гости «Давай поженимся» также стараются придерживаться установленных правил. Однако случается и так, что нередко кто-то забывается. В таких случаях звезда, не стесняясь, вежливо напоминает, что лучше — отойти на безопасное расстояние.

По завершению программы артистка быстро собирает вещи и «гуськом-гуськом» выходит из студии, чтобы вдруг не подхватить инфекцию.

«Порой пытаются ко мне подскочить: «Можно с вами сфотографироваться?» И у меня такой ужас в глазах! (смеется) Отвечаю: «А как вы себе это представляете? Вы в маске и я в маске! Как вы потом будете кому-то объяснять, с кем стоите?», — вспоминала собеседница ФАН.

А в заключение добавила, что несмотря на сложности, периодически возникающие в стране и мире, она ни за что не откажется от съемок в передаче. Ведь «Давай поженимся», по ее мнению, хороший способ расслабиться и отвлечься от печальных новостей и грустных мыслей.

«Нужно снимать интересное, креативное и веселое. И мы стараемся это делать! Такова уж нынешняя ситуация. Но мы и не такое еще переживали!» — подытожила Сябитова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Розу Сябитову ополчились в сети из-за «неработающих советов» по поиску принца.