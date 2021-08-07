Вспомнить все: Герои сериала «Зачарованные» тогда и сейчас

Сериал о трех сестрах-ведьмах был популярен не только в США, но и в начале 2000-х в России. Первая серия вышла в 1998-м, а последняя в 2006-м. Как выглядят актеры сериала спустя 22 года, рассказывает 5-tv.ru.

Прю (Шеннен Доэрти)

Доэрти снималась в сериале до третьего сезона, после чего покинула проект, а ее героиня Прю Холливел — старшая сестра, обладающая даром телекинеза, погибла. У актрисы и ее партнерши по сериалу Алиссы Милано возник конфликт на съемочной площадке, о причине которого стоит только догадываться. Перед продюсером стоял выбор: либо Доэрти, либо Милано. Вообще, Шеннен славилась взрывным характером, о чем Аарону Спеллингу — продюсеру «Зачарованных», было известно еще с момента совместной работы с актрисой в «Беверли-Хиллз, 90210». Заключительную серию третьего сезона сняла лично Шеннен и триумфально ушла из «Зачарованных».

Шеннен Доэрти в роли Прю в т/с «Зачарованные» и сейчас. Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru, Instagram @theshando

Сейчас Шеннен 49 лет. После ухода из сериала, она продолжила сниматься, но редко. В 2015-м у актрисы обнаружили рак молочной железы, который к тому моменту уже успел дать метастазы на лимфатическую систему. Доэрти перенесла мастэктомию, химиотерапию и радиотерапию. В 2017-м у нее наступила ремиссия, но в феврале 2020-го в одном из американских ток-шоу она рассказала, что находится на четвертой стадии рака.

Пэйдж (Роуз Макгоуэн)

Шеннен Доэрти быстро заменили актрисой Роуз Макгоуэн, которой досталась роль младшей сводной сестры Пэйдж, умеющей перемещаться в пространстве. К моменту начала работы в «Зачарованных», девушка уже была известна как пассия эпатажного певца Мерилина Мэнсона и фотомодель мужских журналов. После закрытия сериала в 2006-м, Роуз снялась в успешных фильмах «Черная орхидея» и «Планета страха». Кроме того, она стала одной из первых актрис, кто обвинил Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Роуз Макгоуэн в роли Пейдж в т/с «Зачарованные» и сейчас. Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru, Instagram @rosemcgowan

В 2007-м Макгоуэн попала в автомобильную аварию. Стекло от ее солнцезащитных очков повредило часть глаз и лица актрисы, она перенесла несколько пластических операций. С тех пор ее внешность значительно изменилась. Сейчас Роуз 46 лет и она состоит в отношениях с девушкой, хотя представительницей сексуальных меньшинств себя не считает.

Лео (Брайан Краузе)

Краузе сыграл роль хранителя зачарованных — Лео. Он играл в сериале все восемь сезонов. Сейчас актеру 51 год, после «Зачарованных» он продолжил сниматься в телесериалах, играет в гольф и занимается автогонками.

Брайан Краузе в роли Лео в т/с «Зачарованные» и сейчас. Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru, Instagram @briankrause21

Пайпер (Холли Мари Комбс)

Актриса Холли Мари Комбс практически не изменилась за двадцать лет. Она сыграла роль средней, а в последствии старшей сестры Пайпер. После «Зачарованных» Холли снялась в таких популярных сериалах, как «Любовницы» вместе с Аллисой Милано, «Милые обманщицы» и «Анатомия страсти».

Холли Мари Комбс в роли Пайпер в т/с «Зачарованные» и сейчас. Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk, ru, Instagram @thehmc

В 2019-м Комбс вышла замуж третий раз за ресторатора Майка Района и воспитывает троих сыновей от предыдущего брака с Дэвидом Донохо, который работал на съемочной площадке «Зачарованных». Сейчас актрисе 46 лет.

Фиби (Алисса Милано)

Алисса Милано играла роль младшей сестры, обладающей даром предсказания. Но после того, как ушла Шеннен Доэрти, она стала средней зачарованной. После завершения съемок сериала, Милано продолжила работу в телепроектах, также заняла благотворительностью и присоединилась к движению PETA.

Алисса Милано в роли Фиби в т/с «Зачарованные» и сейчас. Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru, Instagram @milano_alyssa

Сейчас Алиссе 47 лет, она замужем за спортивным агентом Дэвидом Баглиари. В браке у нее родилось двое детей: сын Майло и дочь Элизабелла.

Коул (Джулиан Макмэхон)

Джулиан появился в «Зачарованных» в роли демона Коула, который потом стал мужем Фиби. Актер играл в сериале с 2000 по 2005-й и состоял в романтических отношениях с Шеннен Доэрти, будучи женатым актрисе Брук Бернс. В браке у него родилась единственная дочь Мэдисон.

Джулиан Макмэхон в роли Коула в т/с «Зачарованные» и в роли агента Джесса Лакруа в т/с «ФБР. Разыскиваемые преступники» в 2020-м. Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru, Instagram @julianmcmahonofficial

Кроме «Зачарованных», актер снялся в еще одном успешном телесериале — «Части тела» в роли доктора Тройя. Сейчас Макмэхон продолжает работу в сериалах, его последний проект — «ФБР. Самые разыскиваемые преступники». Джулиану 51 год и он женат в третий раз на Келли Паньягуа.

Петти (Финола Хьюз)

Актриса исполнила роль матери сестер Холливелл, которая была убита после рождения Пейдж. Она периодически появлялась в сериале как призрак. До «Зачарованных» актриса уже проявила себя в фильме «Остаться в живых» с Джоном Траволта и сериале «Главный госпиталь».

Финола Хьюз в роли Петти в т/с «Зачарованные» и сейчас. Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru, YouTube.com, Instagram @finolafilona

Сейчас Финоле Хьюз 60 лет, она замужем за фотографом Расселом Янгом и воспитывает от него сына Дилона.