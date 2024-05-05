«Безопасность поставлена на карту»: Макрон испугался российских ракет

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Макрон: мощность и дальность баллистических ракет РФ подвергают Европу опасности

«Безопасность поставлена на карту»: Макрон испугался российских ракет

Фото: Depositphotos / swisshippo

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Тема:
Спецоперация

Французский лидер опасается мощности российского вооружения. Но почему?

Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают опасности страны Европы. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune.

«Безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, потому что она находится в 1,5 тысячи километрах от наших границ», — добавил он.

Макрон уверен, что в случае победы России в украинском конфликте «в следующую секунду» безопасно не будет во Франции, Литве, Румынии и Польше.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на очередные заявления Макрона про отправку войск стран Запада на помощь Украине. Он назвал эти высказывания важными и очень опасными.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
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