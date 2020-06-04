«У нас была страсть»: Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Бессчетные толпы поклонниц Кирилла Андреева в период пика популярности «Иванушек International» затмила Жанна Фриске. Артист влюбился в коллегу по цеху. Об этом он вспомнил в беседе с Лерой Кудрявцевой во время съемок программы «Секрет на миллион».

Группы ««Иванушки International» и «Блестящие» появились в одно время — в 1995 году. С той поры Андреев считался одним из самых завидных женихов. Кирилла и его коллег по звездному трио обожали миллионы девушек. Легкие интрижки сопровождали артистов во время гастролей постоянно. Но лишь однажды в ту пору сердце «темненького» Иванушки дрогнуло. Он не устоял перед Фриске.

«Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: «Кирилл, так хочу семью», — сказал Андреев.

Роман двух востребованных артистов не продолжался долго. Кирилл понимал, что они оба принадлежат сцене и не смогут состоять в полноценном браке.

В результате в жены себе певец взял девушку не из своей профессии. Лолита работала инструктором по аэробике и привлекла внимание Андреева сногсшибательной внешностью. На момент их знакомства девушка не знала его в лицо. Из «Иванушек» она отличала только «рыжего» — Андрея Григорьева-Апполонова. Но Кирилл не стушевался и проявил настойчивость.

По словам Андреева, Лолита не раз хотела уйти из-за его неуправляемого поведения в моменты опьянения. Именно благодаря жене ему удалось победить зависимость. В этом году супруги должны отметить 20-летие брака.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Григорьев-Апполонов нашел себе возлюбленную на «Доме-2».