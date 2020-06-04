В Москве ввели цифровые пропуска для посещения МФЦ

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Алиса Старжевская
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Электронные пропуска будут действовать в течение одного дня.

В Москве ввели цифровые пропуска для посещения МФЦ

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

В Москве ввели цифровые пропуска для посещения многофункциональных центров (МФЦ) в целях получения государственных и прочих услуг. Соответствующий указ был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным 4 июня.

Согласно указу, текст которого приводит «Российская газета», москвичи смогут оформить цифровой пропуск сроком на один день без ограничения на их количество для передвижения по городу на личном автомобиле или общественном транспорте.

Система цифровых пропусков в Москве, введенная 15 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции, действует до 14 июня. Ранее стало известно, что для посещения непродовольственных магазинов, которые открылись 1 июня, жители столицы должны оформить электронные пропуска в случае передвижения по столице на общественном или личном транспорте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин не исключает того, что необходимость носить маски в столице сохранится до осени.

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