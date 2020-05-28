Москвичам для поездки в непродовольственные магазины понадобится пропуск

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что жителям столицы для поездки в непродовольственные магазины придется оформлять электронный пропуск. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Непродовольственные магазины в Москве откроются 1 июня. Горожане для передвижения по столице на общественном или личном транспорте должны будут использовать цифровые пропуска категории «по иным целям». Они выдаются на один день два раза в неделю.

«В рамках шаговой доступности, если вы посещаете магазин пешком, то вам никаких документов не требуется, вы можете его посещать, как, собственно говоря, и продовольственный магазин», — объяснил Немерюк в эфире программы «Время покажет».

В Москве самоизоляция, пропускной режим и остальные ограничительные меры продлеваются до 14 июня. То есть, рестораны и кафе, по-прежнему, остаются закрытыми. Однако с 1 июня в столице начнут действовать некоторые послабления.

Ранее 5-tv.ru писал — Москва частично снимает ограничения. Стало известно, что изменится для жителей столицы с 1 июня.