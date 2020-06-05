На повышение пособия по безработице правительство выделит 56 миллиардов рублей

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Также премьер-министр анонсировал проект господдержки отечественных производителей.

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Фото, видео: URA.RU/TASS / Ахметов Вадим

Правительство намерено выделить регионам 56 миллиардов рублей на повышенные с мая пособия по безработице. Еще восемь миллиардов направят на выплаты семьям, у которых родился первый ребенок.

Михаил Мишустин, также, анонсировал новый законопроект в поддержку отечественных производителей, который совершенствует систему госзакупок.

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей. При этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтение отдается иностранным поставщикам. Эту практику необходимо менять. Российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в том числе высокотехнологичной», — подчеркнул премьер.

Мишустин добавил: на закупку товаров российской промышленности будут введены обязательные квоты. Законопроект в ближайшее время направят в Госдуму.

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