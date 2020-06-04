В ЕР поддержали идею по присвоению звания «Город трудовой доблести»

Эфирная новость 12

В партии «Единая Россия» поддержали идею о сборе подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести» параллельно с общероссийским голосованием за поправки в Конституцию.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Подписи за присвоение звания «Город трудовой доблести» будут собирать параллельно с голосованием по поправкам к Конституции. Такое предложение сегодня поддержало руководство проекта «Единой России» «Историческая память». Таким образом можно будет узнать мнение большинства жителей. Почетное звание «Город трудовой доблести» увековечит память тружеников, которые ковали Победу в тылу. На него претендуют 20 российских городов, в том числе Нижний Новгород, Самара, Пермь, Ижевск.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
69.02
0.68 77.32
0.70
ТОП-4 самых назойливых знака зодиака

Последние новости

21:16
Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ивантеевке, где едва не погибли люди
21:04
В ЕР поддержали идею по присвоению звания «Город трудовой доблести»
20:53
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
20:42
Акции протеста вслед за США проходят по всему миру
20:29
«Моя жизнь чуть не разрушилась»: Александр Рыбак признался в пагубной зависимости
20:18
Общественная палата РФ одобрила список мер по защите здоровья граждан на участках для голосования

Сейчас читают

ТОП-4 самых назойливых знака зодиака
«Я счастлива!» — Барановская призналась, где и с кем празднует юбилей
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок