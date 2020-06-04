В ЕР поддержали идею по присвоению звания «Город трудовой доблести»
В партии «Единая Россия» поддержали идею о сборе подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести» параллельно с общероссийским голосованием за поправки в Конституцию.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин
Подписи за присвоение звания «Город трудовой доблести» будут собирать параллельно с голосованием по поправкам к Конституции. Такое предложение сегодня поддержало руководство проекта «Единой России» «Историческая память». Таким образом можно будет узнать мнение большинства жителей. Почетное звание «Город трудовой доблести» увековечит память тружеников, которые ковали Победу в тылу. На него претендуют 20 российских городов, в том числе Нижний Новгород, Самара, Пермь, Ижевск.
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