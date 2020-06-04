В ЕР поддержали идею по присвоению звания «Город трудовой доблести»

Подписи за присвоение звания «Город трудовой доблести» будут собирать параллельно с голосованием по поправкам к Конституции. Такое предложение сегодня поддержало руководство проекта «Единой России» «Историческая память». Таким образом можно будет узнать мнение большинства жителей. Почетное звание «Город трудовой доблести» увековечит память тружеников, которые ковали Победу в тылу. На него претендуют 20 российских городов, в том числе Нижний Новгород, Самара, Пермь, Ижевск.