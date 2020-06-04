«Всех бы спасли»: Запашный отозвался об «опасном» фото Бородиной с тигрицей

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Алиса Старжевская
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Снимок, на котором известная телеведущая позирует рядом с хищником, вызвал неоднозначную реакцию подписчиков.

«Всех бы спасли»: Запашный отозвался об «опасном» фото Бородиной с тигрицей

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Известный дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал «опасное» фото Ксении Бородиной в Instagram, на котором телеведущая позирует рядом с тигрицей по имени Шанель. По его мнению, Бородина вовсе не поступила легкомысленно и не подвергала свою жизнь большой опасности.

Запашный заверил, что был в курсе того, что звезда была не одна — рядом находился владелец тигрицы Михаил Зарецкий, а также два его помощника, которые в случае нападения животного среагировали бы моментально.

«Я точно знаю, что рядом, в шаговой доступности, находились он и еще как минимум два его помощника. Они, если вдруг, хотя это и маловероятно, ну, если вдруг тигрица даже как-то неправильно посмотрела бы, тут же вбежали бы в кадр и всех спасли. Это люди с большим опытом работы», — рассказал дрессировщик в интервью ФАН.

Instagram @borodylia

Запашный также ответил всем критически настроенным подписчикам знаменитости, которые посчитали, что Бородина подвергает риску жизни своих детей. Он заявил, что знает Бородину как человека «абсолютно адекватного и осознающего что такое животное», и поэтому телеведущая наверняка сначала «познакомилась» с тигрицей и убедилась, что она безопасна, прежде чем допускать ее к детям.

Недавно Бородина разместила у себя на странице в Instagram фото, на котором она позирует вместе с дочками Марусей и Теоной рядом с тигрицей Шанель. Публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей, которые посчитали, что находиться рядом с хищником «небезопасно».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ксения Бородина показала дочек с новым цветом волос. 

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