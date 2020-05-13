«Уговорили маму»: Бородина показала дочек с новым цветом волос — фото
На своей странице в Instagram ведущая выложила снимок, на котором ее малышки запечатлены после преображения.
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Фото, видео: Instagram @borodylia
Известная российская ведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram, что согласилась покрасить своим дочкам волосы в период самоизоляции. Теперь Маша и Теона — рыженькие. На своей странице в соцсети звезда разместила снимок своих малышек после преображения. Судя по их лицам, девочки очень довольны процедурой. Глядя в кадр, они не могут скрыть своих улыбок.
«Когда долго уговаривали маму, и наконец-то уговорили», — написала Бородина в подписи к посту.
У одного из подписчиков тут же возник вопрос.
«А папа разрешил?» — поинтересовался он.
Другие в то же время принялись обсуждать новые образы дочек Бородиной и отметили, что покрасить девочкам волосы в рыжий — довольно нестандартное решение.
«Смелое решение!»
«Красота!»
«Ничего себе! Самоизоляция, что ты с нами творишь!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксению Бородину на новом фото сравнили с вампиром.
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