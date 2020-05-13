На своей странице в Instagram ведущая выложила снимок, на котором ее малышки запечатлены после преображения.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Известная российская ведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram, что согласилась покрасить своим дочкам волосы в период самоизоляции. Теперь Маша и Теона — рыженькие. На своей странице в соцсети звезда разместила снимок своих малышек после преображения. Судя по их лицам, девочки очень довольны процедурой. Глядя в кадр, они не могут скрыть своих улыбок.

«Когда долго уговаривали маму, и наконец-то уговорили», — написала Бородина в подписи к посту.

Instagram @borodylia

У одного из подписчиков тут же возник вопрос.

«А папа разрешил?» — поинтересовался он.

Другие в то же время принялись обсуждать новые образы дочек Бородиной и отметили, что покрасить девочкам волосы в рыжий — довольно нестандартное решение.

«Смелое решение!»

«Красота!»

«Ничего себе! Самоизоляция, что ты с нами творишь!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксению Бородину на новом фото сравнили с вампиром.

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