«Она не готова»: Хилькевич призналась, почему боится отдать дочь в детский сад
Звезда рассказала, что заботит ее сегодня больше всего.
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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Звезда «Универа» Анна Хилькевич продолжается делиться с поклонниками подробностями личной жизни, а также рассказывать о проблемах материнства. На сей раз актриса призналась, что побаивается отдавать второго ребенка в детский садик.
Хилькевич опубликовала пост в Instagram, где отметила, что младшей дочери Маше вот-вот исполнится два года, однако ее навыки сильно отстают от успехов старшенькой Арианны в том же возрасте.
«Мне кажется, что она не особо готова — плохо говорит, на горшок далеко не всегда просится…» — с досадой заметила Анна.
Но тут же поспешила успокоить фолловеров, что это лишь временные трудности. По мнению актрисы, занятия с педагогами в детском саду — лучшее, что можно дать малышу в этот период.
«Я уверена, что такие изменения повлекут за собой большой скачок в развитии! И плюс социальная адаптация и общение с другими детками своего возраста по моему мнению крайне необходима! Кто со мной топит за сад?» — обратилась за советом к фолловерам звезда.
Поклонники, в свою очередь, поддержали Хилькевич, заметив, что далеко не все дети одинаковы в развитии. Так, одни малыши проявляют инициативу и стремятся все познать еще в младенчестве, другие — даже строить предложения начинают ближе к четырем годам.
«Аня, вы правы! Сад очень многое дает!»
«У меня трое детей, поверьте, сад — это спасение! И, кстати, все заговорили в разное время»,
«Старшего отдала в 2,2 года. Разговаривать бегло начал именно там!»
«Отдавайте и не сомневайтесь! Там у детей еще и иммунная система хорошо развивается!» — откликнулись в комментариях фанаты актрисы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анна Хилькевич вдруг стала верить вещим снам.
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