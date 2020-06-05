Дело Зингера: дружил со звездами, но был не чист на руку

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Основатель крупного концертного агентства Александр Зингер брал с людей предоплату за свои услуги, но работу не выполнял.

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Фото, видео: Instagram, 5-tv.ru

В многомиллионном мошенничестве заподозрен основатель крупного концертного агентства, с которым в разные времена работали именитые исполнители нашей эстрады. По данным следствия музыкальный промоутер оказался не чист на руку. Деньги брал, работу — не выполнял.

Например, Александр Зингер пообещал организовать выступление Юрия Антонова. Концерта не случилось, а выплаченные два с половиной миллиона аванса продюсер не вернул. Обманутые клиенты пошли в полицию. Было возбуждено первое уголовное дело. Зингер продолжал зарабатывать.

А теперь полиция возбудила еще одно уголовное дело — мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия продюсер уговорил петербургского бизнесмена вложить в свой бизнес 42 миллиона рублей, а деньги просто присвоил.

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