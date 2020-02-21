Рита Дакота всерьез занялась питанием двухлетней дочери

Рита Дакота, живущая уже несколько месяцев на Бали со своим новым возлюбленным и двухлетней дочкой Мией, всерьез озаботилась питанием ребенка. На своей странице в Instagram артистка сообщила, что консультируется с «топовым детским психологом и диетологом», и спросила совета у подписчиков, стоит ли давать детям сладкое и кормить мясом, если родители его не едят.

Свой пост она проиллюстрировала сделанной на тропическом пляже фотографией, на которой она нежно целует малышку, держа ее на руках.

Мнения поклонников Дакоты по поводу детского питания разделились. Одни считают, что детей нельзя ограничивать в еде, особенно в мясе. Другие уверены, что детей до трех лет необходимо держать на строгой диете, оградив от «тяжелых» продуктов, третьи советуют слушать свою интуицию, четвертые — обратиться за помощью к специалистам.

Instagram @ritadakota

«По поводу „ему будет обидно“ — не жрать при детях сладкое. И все. Хочется г**** — все уснули, и вперед. Если взрослый человек не может дождаться удобного момента, значит, ему сначала надо разобраться со своими пищевыми зависимостями», — эмоционально заметила одна из подписчиц.

Как пишут «Дни.ру», на острове в Индийском океане Дакота погрузилась в изучение эзотерики, различных практик и даже полчаса простояла на гвоздях. Отчеты о своем духовном росте она регулярно публикует в соцсетях. Разобравшись в себе, певица переключилась на ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота встретилась на Бали с бывшим мужем Владом Соколовским. Расставшаяся около двух лет назад звездная пара сводила дочку в местный зоопарк.