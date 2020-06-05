Сообщение о «минировании» пришло на электронную почту посольства РФ в Аргентине

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Светлана Шевченко
Срочная новость 21

В здании российской дипмиссии работают специалисты.

Сообщение о «минировании» пришло на электронную почту посольства РФ в Аргентине

Фото: Социальные сети

На электронную почту российского посольства в Буэнос-Айресе пришло сообщение о «минировании». Сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

В настоящее время в здании дипмиссии работают специалисты, включая взрывотехников федеральной полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются

Это не первое сообщение, поступившее в адрес российского посольства. Аналогичная ситуация произошла на прошлой неделе. В ходе проверки взрывных устройств в здании не нашли.

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