Сообщение о «минировании» пришло на электронную почту посольства РФ в Аргентине

На электронную почту российского посольства в Буэнос-Айресе пришло сообщение о «минировании». Сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

В настоящее время в здании дипмиссии работают специалисты, включая взрывотехников федеральной полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются

Это не первое сообщение, поступившее в адрес российского посольства. Аналогичная ситуация произошла на прошлой неделе. В ходе проверки взрывных устройств в здании не нашли.