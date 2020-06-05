Руководство ТЭЦ-3 в Норильске давно знало о проблемах с резервуарами

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Такой вывод можно сделать из актов внеплановых проверок, которые проводились на предприятии.

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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Морспасслужбы, 5-tv.ru

Руководство ТЭЦ-3, на которой произошла утечка топлива в Норильске, давно знало о проблемах с резервуарами. Это стало ясно из актов внеплановых проверок предприятия.

Ростехнадзор еще в 2017-м и 2018 годах обнаружил нарушения при эксплуатации площадки с дизельным топливом. Тогда компании вынесли предупреждение. Но сейчас там заявляют — нарушения не касались резервуара, из которого произошел крупный разлив.

Между тем, масштабы экологической катастрофы теперь видны даже с орбиты. Снимки разлива топлива под Норильском опубликовал «Роскосмос». На ликвидацию аварии продолжают прибывать специалисты из других регионов. По примерным прогнозам, чтобы собрать большую часть разлитого топлива в реке Амбарная уйдет не меньше двух недель.

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