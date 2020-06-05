Первая международная велотрасса появится в России
Дорога соединит Светлогорск и Иматра.
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Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий, 5-tv.ru
Первая международная велотрасса появится в России. Она свяжет два государства. Будущий веломаршрут начнется в Светлогорске Ленинградской области и закончится в финской Иматре. Уникальную в своем роде дорогу для двухколесного транспорта откроют уже этой осенью. Корреспондент МИЦ «Известия» Полина Панасицкая узнала о путешествии налегке и без всяких границ. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли велосипед стать самым удобным транспортом в РФ. Весной 2020 года продажи двухколесных друзей человека выросли на треть.
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