Первая международная велотрасса появится в России. Она свяжет два государства. Будущий веломаршрут начнется в Светлогорске Ленинградской области и закончится в финской Иматре. Уникальную в своем роде дорогу для двухколесного транспорта откроют уже этой осенью. Корреспондент МИЦ «Известия» Полина Панасицкая узнала о путешествии налегке и без всяких границ. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли велосипед стать самым удобным транспортом в РФ. Весной 2020 года продажи двухколесных друзей человека выросли на треть.