Погодные качели: на смену смерчам и ливням на Россию надвигается аномальная жара

Непогода продолжает испытывать на прочность российские регионы. Из-за паводка в Мурманской области ввели режим ЧС. Там из берегов вышла река Кола. В Ставрополе мощные ливни затопили улицы, вода дошла до нижних этажей.

А на Псковскую область обрушился торнадо. Смерч разметал сараи и едва не задел жилые дома. Каких еще сюрпризы ждать этим летом? Руслан Смыков узнал прогнозы.

Это не Оклахома или Канзас, где такая картина — в порядке вещей. Северо-Запад России. Настоящий торнадо накрыл Псков. Мощная воронка пронеслась по городу и исчезла так же внезапно, как возникла, оставив после себя руины.

А вот жители Ставрополья теперь точно знают: не всякая крыша спасает от дождя. Регион накрыли ливни, перед которыми не устояли даже многоэтажные дома. Машины по дорогам не едут, а скорее плывут. Потоки воды размыли асфальт, в итоге в глубокие ямы проваливались целые машины.

То, что еще вчера было мелким ручьем теперь сносит все на своем пути. Мурманск не успел отойти от первой волны паводков, а регион снова топит. Смыло уже второй мост. Реки выходят из берегов.

«Так сейчас выглядит река Кола. Уровень воды максимально поднялся до опасных отметок».

В Кольском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Уходит под воду один из поселков. Люди покидают дома на лодках.

«Такого никогда не было. Вся деревня, половина затоплена. Здесь люди и проживают, и живут», — говорит житель поселка Кильдинское Владимир Блоха.

Большинство жителей эвакуированы во временные пункты размещения. Те, кто не захотел бросать имущество, теперь помогают друг другу спасти все, что не утонуло.

«На участках — от метра до метра семидесяти-шестидесяти. В домах уже стоит вода над полом от 20 см и выше», — рассказывает еще один житель поселка Герман Музыченко.

При этом вода продолжает прибывать. Уровень повышается примерно на 25 сантиметров в сутки. Есть риск, что вода в реке Кола в ближайшие сутки поднимется выше четырех метров, это критическая отметка. Всех жителей ближайших населенных пунктов предупредили быть наготове — в любой момент возможна экстренная эвакуация.

Погодные аномалии ожидают и Европейскую часть России. После дождей Москву и Петербург накроет аномальная жара. Местами — на десять градусов выше нормы. И такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится, как минимум, до конца следующей недели.