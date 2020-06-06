Погодные качели: на смену смерчам и ливням на Россию надвигается аномальная жара
Особенно резкий перепад температуры почувствуют на себе жители двух столиц. В Москве и Петербурге ожидается превышение нормы на десять градусов.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Непогода продолжает испытывать на прочность российские регионы. Из-за паводка в Мурманской области ввели режим ЧС. Там из берегов вышла река Кола. В Ставрополе мощные ливни затопили улицы, вода дошла до нижних этажей.
А на Псковскую область обрушился торнадо. Смерч разметал сараи и едва не задел жилые дома. Каких еще сюрпризы ждать этим летом? Руслан Смыков узнал прогнозы.
Это не Оклахома или Канзас, где такая картина — в порядке вещей. Северо-Запад России. Настоящий торнадо накрыл Псков. Мощная воронка пронеслась по городу и исчезла так же внезапно, как возникла, оставив после себя руины.
А вот жители Ставрополья теперь точно знают: не всякая крыша спасает от дождя. Регион накрыли ливни, перед которыми не устояли даже многоэтажные дома. Машины по дорогам не едут, а скорее плывут. Потоки воды размыли асфальт, в итоге в глубокие ямы проваливались целые машины.
То, что еще вчера было мелким ручьем теперь сносит все на своем пути. Мурманск не успел отойти от первой волны паводков, а регион снова топит. Смыло уже второй мост. Реки выходят из берегов.
«Так сейчас выглядит река Кола. Уровень воды максимально поднялся до опасных отметок».
В Кольском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Уходит под воду один из поселков. Люди покидают дома на лодках.
«Такого никогда не было. Вся деревня, половина затоплена. Здесь люди и проживают, и живут», — говорит житель поселка Кильдинское Владимир Блоха.
Большинство жителей эвакуированы во временные пункты размещения. Те, кто не захотел бросать имущество, теперь помогают друг другу спасти все, что не утонуло.
«На участках — от метра до метра семидесяти-шестидесяти. В домах уже стоит вода над полом от 20 см и выше», — рассказывает еще один житель поселка Герман Музыченко.
При этом вода продолжает прибывать. Уровень повышается примерно на 25 сантиметров в сутки. Есть риск, что вода в реке Кола в ближайшие сутки поднимется выше четырех метров, это критическая отметка. Всех жителей ближайших населенных пунктов предупредили быть наготове — в любой момент возможна экстренная эвакуация.
Погодные аномалии ожидают и Европейскую часть России. После дождей Москву и Петербург накроет аномальная жара. Местами — на десять градусов выше нормы. И такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится, как минимум, до конца следующей недели.
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