Московские водители спасли провалившихся в люк утят

В Москве неравнодушные граждане спасли утку с потомством. Видео появилось в социальной сети Вконтакте накануне утром.

Проезжающие по Рублевскому шоссе водители заметили на дороге потерявшуюся утку с утятами. Скорее всего она вела свое потомство на новое место обитания, но автомобильное движение сбило ее с пути. Утята провалились в люк и не могли выбраться.

Несколько водителей решили спасти все утиное семейство. Они перекрыли движение и вызвали наряд ППС.

По словам одного из спасителей, около 11 утят провалилась в люк, но всех удалось достать. Утку с ее потомством отвезли на Москву-реку в Крылатский район.

«Заметил их в правом ряду… Остановился, потом мама с утятами стремительно пошагала в левый ряд. Пришлось перекрывать движение… был вызван наряд, приехал ппс, далее видео спасения, так как их было около 10-11 провалились в люк. Благо всех достали… Наряд ппс отвез их на Москва реку в Крылатское (пунктуация и орфография сохранены — Прим.редакции)», — рассказал один из спасителей.

В последнее время неравнодушные жители часто спасают попавших в беду животных и птиц. Недавно в Кемеровской области прохожие обнаружили едва живую сову, а неподалеку в гнезде ее обессиленных птенцов. Дело в том, что из-за проблем с дыханием мать потомства не могла добывать еду для себя и детенышей. Жители подобрали сову, вынули из дупла едва не осиротевших малышей и доставили всех четверых в Центр сохранения биоразнообразия Кемеровского Государственного Университета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неравнодушные жители Красноярска вытащили из Енисея беременную косулю.