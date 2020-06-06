Стало известно, как восстановить удаленные файлы на телефоне

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Алиса Старжевская
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Эксперт Петр Дзюба раскрыл несколько уловок для пользователей смартфонов.

Стало известно, как восстановить удаленные файлы на телефоне

Фото: www.globallookpress.com © Jan Tepass

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, как восстановить удаленные файлы с телефона. Об этом сообщает издание Prime.ru.

Необходимо создать резервную копию нужных документов, фото и видео на облаке или в хранилище.

Если вы являетесь пользователем IPhone, то необходимо заранее перенести все файлы в приложение ICloud. Для этого нужен идентификатор Apple ID.

Если же у вас Android, то для восстановления данных необходимы специальные программы. Например, эксперт предлагает приложение Recuva. Это самый популярный способ восстановления файлов как на съемном диске, так и с внутренней памяти.

«В целом, проблем с восстановлением данных в большинстве случаев не возникает. Можно даже установить подобное приложение заранее, чтобы оно было на случай отсутствия Интернета и необходимости быстрого восстановления данных. При использовании Android также самый надежный вариант — делать резервные копии в облачных хранилищах или на компьютере», — объяснил Петр Дзюба.

Если резервная копия отсутствует, то удаленные файлы можно поискать в корзине либо же с помощью специальных приложений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сохранить зарядку на телефоне.

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