Константин Хабенский «попал» на 6,5 миллиона рублей при ремонте квартиры

Знаменитый актер и режиссер Константин Хабенский стал жертвой недобросовестных строителей. Как стало известно 5-tv.ru, он обратился в отдел Следственного комитета с заявлением о мошенничестве.

В ноябре 2018 года супруга народного артиста, актриса МХТ имени Чехова Ольга Литвинова заключила договор по ремонту квартиры со строительной компанией «Империя», которую на тот момент возглавлял некто Руслан Сауткин. Он же и подписал документ. Супруги заплатили фирме-подрядчику 6,4 миллиона рублей.

В марте 2019-го строители отчитались о проведенных работах. Акт приема-передачи вновь подписал Сауткин, хотя за два дня до этого покинул компанию и уже не имел права выступать от ее имени.

Позже при проверке Хабенский и Литвинова обнаружили, что часть заявленных в смете работ не произвели. Это подтвердила и строительная экспертиза. Заказчики направили Сауткину письменную претензию с требованием вернуть деньги. Тот согласился с доводами клиентов, но попросил отсрочку на год — до 1 марта 2020-го. По истечении этого срока строитель не вернул обещанную сумму.

«Пока ведется доследственная проверка. Уголовное дело не возбуждено», — рассказал 5-tv.ru осведомленный источник.

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