По предварительным данным, пострадал один человек.

Взрыв произошел в жилом доме на юге Москвы

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Взрыв прогремел в жилом доме на юге Москвы — в Южном округе на ул. Дорожная 7/3. По предварительным данным, пострадал один человек — 71-летний мужчина. На опубликованных в сети кадрах видно, как из окна на четвертом этаже поднимается густой черный дым. Производится эвакуация жильцов с верхних этажей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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