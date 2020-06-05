Взрыв произошел в жилом доме на юге Москвы
По предварительным данным, пострадал один человек.
Фото: ТАСС / Егор Алеев
Взрыв прогремел в жилом доме на юге Москвы — в Южном округе на ул. Дорожная 7/3. По предварительным данным, пострадал один человек — 71-летний мужчина. На опубликованных в сети кадрах видно, как из окна на четвертом этаже поднимается густой черный дым. Производится эвакуация жильцов с верхних этажей. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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