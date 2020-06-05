Возлюбленная Кокорина поделилась архивными снимками сына из роддома
Фото с новорожденным Майклом Дарья Валитова в честь дня его рождения опубликовала в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @dariavalitova
Возлюбленная нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова в честь дня рождения сына Майкла выложила архивные фото с малышом в свой профиль в Instagram. 4 июня мальчику исполнилось три года.
Судя по всему, снимки из поста сделаны еще в роддоме буквально сразу после рождения ребенка. На них счастливая Дарья обнимает и нянчится со своим малышом.
«Самый главный день 04.06.2017. Сынок, с Днем Рождения», — подписала фото звезда.
Подписчиков умилили кадры с маленьким Майклом. Они поздравили всю семью с днем рождения малыша и пожелали ему крепкого здоровья.
«С днем рождения сына! Желаем здоровья, счастья, растите большими! Пускай близкие всегда будут рядом и поддержат в любую минуту!»;
«С днем рождения этого чудесного красавчика. Пусть будет самым счастливым и здоровым»;
«Такой маленький человек — такое большое счастье! Пусть растет здоровым и счастливым!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Кокорина в восхищении от снимков его сына.
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