Возлюбленная Кокорина поделилась архивными снимками сына из роддома

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Алиса Старжевская
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Фото с новорожденным Майклом Дарья Валитова в честь дня его рождения опубликовала в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @dariavalitova

Возлюбленная нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова в честь дня рождения сына Майкла выложила архивные фото с малышом в свой профиль в Instagram. 4 июня мальчику исполнилось три года.

Судя по всему, снимки из поста сделаны еще в роддоме буквально сразу после рождения ребенка. На них счастливая Дарья обнимает и нянчится со своим малышом.

«Самый главный день 04.06.2017. Сынок, с Днем Рождения», — подписала фото звезда.

Instagram @dariavalitova

Подписчиков умилили кадры с маленьким Майклом. Они поздравили всю семью с днем рождения малыша и пожелали ему крепкого здоровья.

«С днем рождения сына! Желаем здоровья, счастья, растите большими! Пускай близкие всегда будут рядом и поддержат в любую минуту!»;

«С днем рождения этого чудесного красавчика. Пусть будет самым счастливым и здоровым»;

«Такой маленький человек — такое большое счастье! Пусть растет здоровым и счастливым!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Кокорина в восхищении от снимков его сына.

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