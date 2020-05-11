«Вылитый супермен»: поклонники Кокорина в восхищении от снимков его сына

Фотографии двухлетнего сына Александра Кокорина не оставляют равнодушными никого из его фанатов. В период самоизоляции у маленького Майкла появился собственный аккаунт в Instagram. На страницу обаятельного карапуза уже подписаны свыше 14 тысяч пользователей.

Судя по всему, ведет ее возлюбленная футболиста Дарья Валитова. В последней подборке снимков мальчика они запечатлены вместе. Малыш обнимает и целует маму в щечку, заставляя зрителей умилиться.

Instagram @kokorinmk

На других фото в посте игривый Майкл показывает язык и стоит в героической позе, широко расставив ноги. Из-за этого в комментариях его сравнили с известным персонажем комиксов.

Кокорин-младший не боится камеры и охотно снимается как с родителями, так и сольно. Многие поклонники звездной семьи отмечают, что у ребенка есть все данные, чтобы стать звездой — если не футбола, то социальных сетей.

Instagram @kokorinmk

«Такой хорошенький, на Саню похож»;

«Да какой „на Саню“… Копия мамы!»

«Такой большой уже»;

«Лапочка! Восхитительные фото»;

«Вылитый супермен», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Валитова показала трогательные кадры с сыном Кокорина.