«Вылитый супермен»: поклонники Кокорина в восхищении от снимков его сына
Возлюбленная футболиста Дарья Валитова показала умилительные кадры с наследником.
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Фото, видео: Instagram @kokorinmk
Фотографии двухлетнего сына Александра Кокорина не оставляют равнодушными никого из его фанатов. В период самоизоляции у маленького Майкла появился собственный аккаунт в Instagram. На страницу обаятельного карапуза уже подписаны свыше 14 тысяч пользователей.
Судя по всему, ведет ее возлюбленная футболиста Дарья Валитова. В последней подборке снимков мальчика они запечатлены вместе. Малыш обнимает и целует маму в щечку, заставляя зрителей умилиться.
На других фото в посте игривый Майкл показывает язык и стоит в героической позе, широко расставив ноги. Из-за этого в комментариях его сравнили с известным персонажем комиксов.
Кокорин-младший не боится камеры и охотно снимается как с родителями, так и сольно. Многие поклонники звездной семьи отмечают, что у ребенка есть все данные, чтобы стать звездой — если не футбола, то социальных сетей.
«Такой хорошенький, на Саню похож»;
«Да какой „на Саню“… Копия мамы!»
«Такой большой уже»;
«Лапочка! Восхитительные фото»;
«Вылитый супермен», — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Валитова показала трогательные кадры с сыном Кокорина.
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