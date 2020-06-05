«Изумрудная Нимфа»: Бочкарева впечатлила фанатов мистическим образом
Актриса выложила необычное фото в Instagram и попросила подписчиков придумать к нему подпись.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Актриса Наталья Бочкарева, известная по сериалу «Счастливы вместе», впечатлила фанатов новым снимком в своем профиле в Instagram. На фото она предстала перед подписчиками в необычном, мистическом образе: звезда надела короткое сине-зеленое блестящее платье с перьями, которое демонстрирует стройные ноги и аппетитные формы актрисы.
В руках у Натальи развивающая шелковая ткань, создающая впечатление крыльев. Волосы у Бочкаревой завиты в мелкие кудри и забраны в красивую прическу, а вечерний макияж добавляет экстравагантности образу.
Наталья Бочкарева попросила подписчиков придумать подпись к этому снимку. Трем победителям актриса пообещала пролайкать их фото в профиле.
Фанаты обрадовались такой возможности и стали тут же накидывать варианты.
«Лесная фея!!!»;
«Повелительница темных стихий!»;
«Изумрудная Нимфа»;
«Малефисента уже не та! Она стала еще лучше!» — написали подписчики.
Как сообщает «Дни.ру», Наталья Бочкарева получила большую популярность после скандала с наркотиками. В прошлом году сотрудники ДПС остановили актрису — она была за рулем в неадекватном состоянии. В трусиках у Натальи были найдены запрещенные вещества. Но актрисе удалось избежать уголовного наказания. Она отделалась штрафом в тридцать тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бочкарева удивила фанатов видео, где превратилась в «невидимку».
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