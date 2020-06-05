«Изумрудная Нимфа»: Бочкарева впечатлила фанатов мистическим образом

Актриса Наталья Бочкарева, известная по сериалу «Счастливы вместе», впечатлила фанатов новым снимком в своем профиле в Instagram. На фото она предстала перед подписчиками в необычном, мистическом образе: звезда надела короткое сине-зеленое блестящее платье с перьями, которое демонстрирует стройные ноги и аппетитные формы актрисы.

В руках у Натальи развивающая шелковая ткань, создающая впечатление крыльев. Волосы у Бочкаревой завиты в мелкие кудри и забраны в красивую прическу, а вечерний макияж добавляет экстравагантности образу.

Наталья Бочкарева попросила подписчиков придумать подпись к этому снимку. Трем победителям актриса пообещала пролайкать их фото в профиле.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Фанаты обрадовались такой возможности и стали тут же накидывать варианты.

«Лесная фея!!!»;

«Повелительница темных стихий!»;

«Изумрудная Нимфа»;

«Малефисента уже не та! Она стала еще лучше!» — написали подписчики.

Как сообщает «Дни.ру», Наталья Бочкарева получила большую популярность после скандала с наркотиками. В прошлом году сотрудники ДПС остановили актрису — она была за рулем в неадекватном состоянии. В трусиках у Натальи были найдены запрещенные вещества. Но актрисе удалось избежать уголовного наказания. Она отделалась штрафом в тридцать тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бочкарева удивила фанатов видео, где превратилась в «невидимку».