«Волшебство!» — Бочкарева удивила фанатов видео, где превратилась в «невидимку»
39-летняя актриса использовала при создании магического ролика прием «хромакей».
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Звезда сериала «Счастливы вместе» 39-летняя Наталья Бочкарева опубликовала в Instagram по-настоящему волшебное видео. На кадрах актриса делает штрихи на своем теле кисточкой для живописи. При этом места, куда наносится краска, будто бы исчезают. Таким образом артистка частично превратилась в «невидимку».
Наталья Бочкарева рассказала, что использовала при создании ролика прием «хромакей», который используют в съемках для совмещения кадров.
«Ловите немного красоты и нежности себе в ленту», — подписала пост знаменитость.
За несколько часов необычное видео посмотрели около 15 тысяч человек. Пользователи сети пришли в восторг от магического «хромакея». Подписчики похвалили Наталью Бочкареву за оригинальность и отметили — актриса прекрасно выглядит на кадрах.
«Волшебство!»
«Где взять такую краску? Хочу быть невидимым!»
«Идеальная женщина»;
«Крутое видео», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Бочкарева «сломала мозг» подписчикам оптической иллюзией. Актриса выложила мистический ролик на тему самоизоляции.
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