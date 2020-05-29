«Волшебство!» — Бочкарева удивила фанатов видео, где превратилась в «невидимку»

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Ниса Мурзанаева
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39-летняя актриса использовала при создании магического ролика прием «хромакей».

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Звезда сериала «Счастливы вместе» 39-летняя Наталья Бочкарева опубликовала в Instagram по-настоящему волшебное видео. На кадрах актриса делает штрихи на своем теле кисточкой для живописи. При этом места, куда наносится краска, будто бы исчезают. Таким образом артистка частично превратилась в «невидимку».

Наталья Бочкарева рассказала, что использовала при создании ролика прием «хромакей», который используют в съемках для совмещения кадров.

«Ловите немного красоты и нежности себе в ленту», — подписала пост знаменитость.

Instagram @natalia_bochkareva_official

За несколько часов необычное видео посмотрели около 15 тысяч человек. Пользователи сети пришли в восторг от магического «хромакея». Подписчики похвалили Наталью Бочкареву за оригинальность и отметили — актриса прекрасно выглядит на кадрах.

«Волшебство!»

«Где взять такую краску? Хочу быть невидимым!»

«Идеальная женщина»;

«Крутое видео», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Бочкарева «сломала мозг» подписчикам оптической иллюзией. Актриса выложила мистический ролик на тему самоизоляции.

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