Мемориальную доску актеру Михаилу Кокшенову могут установить в Москве
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов отметил, что власти города готовы рассмотреть соответствующее предложение.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС / Валентин Кузьмин
Мемориальную доску советскому и российскому актеру Михаилу Кокшенову могут установить в Москве на доме, в котором проживал звезда отечественного кинематографа. Как отметил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, власти города готовы рассмотреть соответствующие инициативы от жильцов, если те захотят увековечить память легендарного артиста.
«Он был ярким человеком и внес заметный вклад в нашу кинематографию. Он — народный артист, и он достоин памяти. Если говорить о доске памяти, то это будет зависеть от жителей дома, где он жил, а также от творческого сообщества. Если такие предложения к нам поступят, то мы обязательно рассмотрим такую возможность», — цитирует Герасимова ТАСС.
Как писал 5-tv.ru,
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