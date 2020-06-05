Мемориальную доску актеру Михаилу Кокшенову могут установить в Москве

Мемориальную доску советскому и российскому актеру Михаилу Кокшенову могут установить в Москве на доме, в котором проживал звезда отечественного кинематографа. Как отметил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, власти города готовы рассмотреть соответствующие инициативы от жильцов, если те захотят увековечить память легендарного артиста.

«Он был ярким человеком и внес заметный вклад в нашу кинематографию. Он — народный артист, и он достоин памяти. Если говорить о доске памяти, то это будет зависеть от жителей дома, где он жил, а также от творческого сообщества. Если такие предложения к нам поступят, то мы обязательно рассмотрим такую возможность», — цитирует Герасимова ТАСС.

Как писал 5-tv.ru, знаменитый советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист России скончался 5 июня в возрасте 83 лет. По информации 5-tv.ru, он страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.