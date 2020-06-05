Каким запомнят зрители звезду кино Михаила Кокшенова

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Алиса Маркова
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Актер ушел из жизни 5 июня на 84-м году жизни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Знаменитый советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист России скончался 5 июня в возрасте 83 лет. По информации 5-tv.ru, он страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.

Михаил Кокшенов родился в Москве. Окончил Щукинское училище в 1963 году. Сыграл более сотни ролей в театре и кино. Зачастую он выступал в комическом амплуа глуповатых амбалов и деревенских простаков. Он хорошо известен зрителям по кинокартинам «Девчата», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Женя, Женечка и «Катюша». Каким запомнят зрители звезду кино Михаила Кокшенова — в видеоматериале корреспондента МИЦ «Известия».

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