«Тебе полтораха стукнула!»: Тодоренко и Топалов опубликовали трогательное видео

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Алиса Старжевская
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Фанаты звездной пары отметили, что маленький Миша очень быстро растет.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Регина Тодоренко поделилась с подписчиками радостной новостью — их с Владом Топаловым сыну Мише исполнилось полтора года. В честь семейного праздника телеведущая выложила в свой профиль в Instagram видео, где они с мужем поздравляют малыша с его днем рождения. 

«Полтора. Расти, наше счастье! Еще один рубеж пройден. Совсем недавно ты помещался у папы на ладошках, издавая звуки сирены, а теперь с легкостью говоришь „авокадо“ и „агрегат“ и даже умеешь делать собаку мордой вниз. Мы любим нашего медвежонка (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)», — подписала видео звезда.

На видео маленький Миша, которого супруги часто называют Майкл, сидит на полу возле кровати в куче мягких игрушек. Регина и Влад снимают малыша на видео и дуэтом исполняют песню — Happy Birthday, а после начинают поздравлять сына.

«С днем рождения, ляля!» — поздравила сына Регина Тодоренко.

«Тебе полтораха стукнула, братан!» — добавляет Влад Топалов.

Instagram @reginatodorenko

Подписчики поспешили поздравить малыша с днем рождения и добавили, что Миша растет очень милым и красивым мальчиком. Некоторые фанаты удивились, как быстро вырос сын звездной пары.

«Маленькое солнышко»;

«С днем рождения! Расти самым счастливым малышом на свете!»;

«Какой милый малыш»;

«Регина, это твой сын? Такой большой!»;

«Какое счастье. Так бы и расцеловала этого ангелочка. С Днем рождения и родителей!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что годовалый сын Регины Тодоренко сделал первый снимок.

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