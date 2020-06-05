В США простились с Джорджем Флойдом, смерть которого спровоцировала беспорядки по всему миру

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Правозащитники, политики и звезды шоу-бизнеса простились, как с национальным героем, с человеком, который пять раз привлекался к уголовной ответственности и угрожал пистолетом беременной женщине.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

В Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом, чья смерть спровоцировала массовые беспорядки по всему миру. Траурная церемония напоминала прощание с национальным героем. Правозащитники, политики и звезды шоу-бизнеса собрались у золоченого гроба человека, который пять раз привлекался к уголовной ответственности, а незадолго до своей гибели угрожал пистолетом беременной женщине.

Акция памяти прошла и в Нью-Йорке. Там перед собравшимися выступил брат Флойда. Он поддержал всеобщее стремление к равноправию, но осудил мародерство и погромы.

«Моего брата больше нет, но его имя продолжает жить в наших сердцах. Я горжусь народными протестами, но мне стыдно за беспорядки. Мой брат не хотел бы этого», — сказал Терренс Флойд.

Но беспорядки только разгораются с новой силой, причем, уже за пределами США. В соседней Мексике протестующие подожгли полицейского. На кадрах видно, как к стражу порядка, сидящему на мотоцикле, сзади подходит один из манифестантов, обливает спину правоохранителя горючей жидкостью и подносит зажигалку. А когда страж порядка упал, к нему бросились несколько человек из толпы, но их оттесняют его коллеги. Беспорядки в Мексике тоже связаны с выступлениями против жестокости правоохранителей. У мексиканцев — свой герой — Джованни Лопес, погибший после задержания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Twitter удалил ролик Трампа о смерти афроамериканца Флойда. Избирательный штаб американского президента назвал действия администрации соцсети «эскалацией двойных стандартов».

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