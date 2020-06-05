Митинг с требованием отставки главы МВД Авакова прошел в Киеве

Дух антиполицейского протеста, распространяющийся по всему миру, подхватили и на Украине. Несколько сотен человек пришли этим утром к зданию Верховной рады. Митингующие потребовали отставки главы МВД Арсена Авакова — сегодня он выступает в украинском парламенте с докладом о расследовании резонансных преступлений.

Акция началась с лозунгов и плакатов, но затем быстро перешла в беспорядки. Протестующие привезли автомобиль, раскрашенный под полицейский, и закидали его дымовыми шашками. Площадь Конституции в Киеве моментально заволокло белым дымом. После этого перформанса машину перевернули набок и разошлись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем снова на Украине всплыл «пророк» и «спаситель» Саакашвили. Михаила Саакашвили все-таки не зря прозвали Карлсоном. Он бегал от правосудия по киевским крышам. А теперь еще — сначала улетел, но — как и обещал — вернулся.