Переговоры министров стран ОПЕК и ОПЕК+ состоятся 6 июня

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Противоречия между странами-участницами удалось снять. На этом фоне выросли цены на нефть, что стало поводом для укрепления рубля.

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Фото, видео: EPA / ETIENNE LAURENT, 5-tv.ru

Страны соглашения о сокращении добычи нефти, наконец, окончательно определились с датой переговоров. Обе министерские встречи государств ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 6 июня. Это подтвердили в нашем Минэнерго.

Ранее между участниками сделки были разногласия, в частности Иран, не полностью выполнили договоренности. Россия и Саудовская Аравия тогда потребовали исправить ситуацию и продлили срок соглашения еще на месяц. И вот, теперь, видимо, противоречия удалось снять.

На этом фоне выросли цены на нефть. Brent сегодня вновь торгуется выше 40 долларов за баррель, а WTI достиг почти 38-ми. И это стало поводом для укрепления рубля. Доллар снизил позиции — сейчас он 68 рублей 86 копеек, евро опустился до 78,03.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российская валюта обновила максимум за три месяца на фоне роста нефтяных котировок. По данным Московской биржи, доллар сейчас стоит чуть больше 68 рублей, евро — меньше 77-ми.

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