Российская валюта обновила максимум за три месяца на фоне роста нефтяных котировок

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По данным Московской биржи, доллар сейчас стоит чуть больше 68 рублей, евро — меньше 77-ми.

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Фото, видео: EPA / ETIENNE LAURENT

Цена на европейскую нефть Brent впервые с 6 марта превысила 40 долларов. Подорожала и американская марка WTI — за баррель теперь дают больше 37 долларов.

Рост нефтяных котировок заметно повлиял на укрепление рубля. Российская валюта обновила максимум за три месяца. По данным Московской биржи, доллар сейчас стоит чуть больше 68 рублей, евро — меньше 77-ми.

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