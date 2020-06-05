Иркутского бизнесмена привязали к батарее и избили из-за медицинских масок

Следственный комитет предъявил обвинения 49-летнему жителю Иркутской области в незаконном лишении человека свободы и разбое с применением насилия в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, мужчина узнал, что его знакомый отправил большую партию медицинских масок на сумму 31 миллион рублей в Ивановскую область. Тогда злоумышленник закрыл бизнесмена в квартире, привязал к батарее, избивал и угрожал ножом, пока тот не выполнил условия разбойника.

Требования заключались в изменении адреса поставки груза. Затем, когда товар прибыл в указанное место, сообщники обвиняемого похитили партию масок. Их перевезли в Москву для дальнейшей продажи.

Когда предприниматель освободился, он тут же обратился в полицию. Преступника задержали по горячим следам. Позже московские силовики обыскали оптовую базу и изъяли часть похищенных масок. Больше половины товара злоумышленники успели продать. Изъятое имущество передали бизнесмену в Иркутск.

Обвиняемый арестован, полиция разыскивает его сообщников. Расследование уголовного дела продолжается.

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