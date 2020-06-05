Иркутского бизнесмена привязали к батарее и избили из-за медицинских масок

|
Валентин Черников
43

Злоумышленник силой получил от бизнесмена информацию о крупной партии защитных средств, чтобы перехватить груз.

Иркутского бизнесмена привязали к батарее и избили из-за медицинских масок

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Следственный комитет предъявил обвинения 49-летнему жителю Иркутской области в незаконном лишении человека свободы и разбое с применением насилия в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, мужчина узнал, что его знакомый отправил большую партию медицинских масок на сумму 31 миллион рублей в Ивановскую область. Тогда злоумышленник закрыл бизнесмена в квартире, привязал к батарее, избивал и угрожал ножом, пока тот не выполнил условия разбойника.

Требования заключались в изменении адреса поставки груза. Затем, когда товар прибыл в указанное место, сообщники обвиняемого похитили партию масок. Их перевезли в Москву для дальнейшей продажи.

Когда предприниматель освободился, он тут же обратился в полицию. Преступника задержали по горячим следам. Позже московские силовики обыскали оптовую базу и изъяли часть похищенных масок. Больше половины товара злоумышленники успели продать. Изъятое имущество передали бизнесмену в Иркутск.

Обвиняемый арестован, полиция разыскивает его сообщников. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александр Хомяков объявлен в розыск.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Астролог предупредила о мощном влиянии «розового» полнолуния в ночь на 6 ...

Последние новости

18:46
«Минус 30 килограммов»: Александр Васильев озвучил вес Надежды Бабкиной
18:37
Максим Фадеев представил новую артистку лейбла MALFA
18:21
«Груда осколков»: ФРГ о связях с США после санкций против «Северного потока — 2»
18:13
Переговоры министров стран ОПЕК и ОПЕК+ состоятся 6 июня
18:06
Исаева рассказала о «запрещенном» фото с похорон Юлии Началовой
17:58
Мазут вылился в реку под Великим Новгородом

Сейчас читают

Смерть отца, наркотики и алкоголь. Экс-супруга Ромы Жукова рассказала, как певец превратился в тирана
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Новости Lentainform

Загрузка...