Политолог: цензура Facebook пытается превратить государства в третий сорт

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал новость о намерении Facebook отмечать сообщения СМИ, которые контролируются государством, специальным знаком. Эксперт уверен, что это — новое явление XXI века, переворот ценностей, который меняет взаимоотношение сил в современном мире.

«Мы видим, как частная монополия пытается бороться против конкурентов из числа представителей национальных государств. То есть, борьба глобального капитала против влияния national state идет все дальше и дальше», — пояснил он.

Политолог считает, в данной ситуации очевидно «не то, что частный капитал пытается быть равным, равнопоставленным, равноположенным государству — нет».

«Государства должны быть принижены по отношению к частному капиталу, и то, что можно владельцам частных корпораций, у которых часто денег и интересов гораздо больше, чем у ряда государств, теперь воспрещено национальным государствам. Государства теперь представляются третьим сортом общественных объединений. „Мы частные медиа — это хорошо, вы — государство — это плохо“. Позорный столб, клеймо, шестиконечная звезда на левой стороне груди, и ходите, пожалуйста, так», — сказал он.

Солонников считает, что намерение Facebook — «это попытка выжать государства из рукопожатного социума».

«И это глобальная политика, которой теперь частные корпорации будут придерживаться», — добавил он.

Первыми «мишенями», по мнению эксперта, станут Россия, Китай, затем страны Западной Европы и Африки.

Если раньше говорили о государственной цензуре в демократических странах, то есть о тех, кто был избран народом, «то сейчас, что читать, а что не читать подписчикам решают частные корпорации, которые никто не избирал», резюмировал Солонников.

Ранее в Facebook заявили, что начнут отмечать сообщения СМИ, которые контролируются государством, что якобы обеспечит наибольшую прозрачность для самих журналистов. При этом критерии «подконтрольности» будет определять сама компания.