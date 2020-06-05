«Мы с ним были одной группы крови»: Пашутин тяжело переживает смерть Кокшенова

Со смертью советского и российского актера Михаила Кокшенова словно ушла отдельная эпоха российского кинематографа. За свои 83 года звезда кино сумел завоевать огромную популярность и оставить неизгладимый след в развитии российской киноиндустрии. О его огромной роли в искусстве в интервью 5-tv.ru рассказал советский и российский актер Александр Пашутин.

«Для меня это, наверное, одна из самых больших потерь в жизни, потому что я Мишку очень любил и как актера, и как человека. <…> Мишу я знаю с 62-го года или 61-го. Я приходил в театр Маяковского, там в массовке бегал. И там был Миша, он там работал. А я говорю: «Я поступаю во МХАТ». Он говорит: «Саша, тебе надо взять рассказ Шолохова «О колчаке. Крапиве и прочем». Он со мной немножко поработал, и меня взяли во МХАТ!» — вспомнил коллега Кокшенова.

Пашутин отметил, что Михаил был ему необычайно близок по духу. Поэтому известие о гибели приятеля актеру было пережить особенно тяжело.

«Когда мы с Мишей ездили (за границу — Прим.ред.), я всегда был рад, что мы с ним жили в одном номере. Это было веселье, шутки. И мы с ним были, как сказать, одной группой крови. Я его очень уважал, он был замечательный артист», — отметил артист.

Пашутин также вспомнил о своей последней встрече с Кокшеновым и рассказал, что звезда советского кинематографа всегда старался укреплять своего здоровье, поэтому новость о том, что он пережил инсульт, для актера стала в некоторой степени шокирующей. Однако Александр надеялся, что Кокшенов победит недуг.

«Последний раз кинофестиваль в Питере „Виват, кино Россия!“. И так получилось, что людей моего поколения очень мало, только мы с ним (Михаилом Кокшеновым– Прим.ред) встретились. <…> И когда я увидел, что с ним произошел он инсульт — он вообще-то здоровый парень, качок такой, качался, я уже не говорю о его творческой жизни, он замечательно снимался, он был неповторимый, он был незаменимый, мы с ним гуляли, вспоминали дела минувших дней. Для меня, конечно, когда мне сегодня это сказали, дня меня это, конечно, сердечная потеря. Он очень большую роль сыграл в моей жизни», — признался Пашутин.

Как писал 5-tv.ru, знаменитый советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист России скончался 5 июня в возрасте 83 лет. По информации 5-tv.ru, он страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.