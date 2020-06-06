«Классный намордник»: Любовь Успенская похвасталась модной маской
Однако фанаты не оценили новый аксессуар певицы и отметили, что это моветон.
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Фото, видео: Instagram.com @uspenskayalubov_official
Любовь Успенская решила быть в тренде во время самоизоляции и приобрела себе модную маску. Певица решила поделиться с подписчиками новым аксессуаром и выложила в свой профиль в Instagram фото, где предстала в вечернем платье и с укладкой, а ее лицо прикрывает тканевая маска со стразами.
«Звезда сиять должна всегда. Даже в такой ситуации!» — написала певица.
Однако фанаты не оценили маску певицы и отметили, что она похожа на намордник.
«Я одна думаю, что это просто намордник?»;
«Классный намордник»;
«Ну и нравы пошли. Вместо творчества и внутренней составляющей хвастаются намордниками с блестяшками»;
«Что это у Вас на лице? Намордник со стразами?» — прокомментировали пользователи.
Некоторые подписчики напомнили певице о тяжелом состоянии ее дочери Татьяны Плаксиной, которая проживает в США. И обвинили певицу, что она тратит деньги на не нужные вещи, когда ее наследнице не хватает денег на жизнь.
«Словно намордник надели, деньги заплатили, а там Танюша страдает»;
«И в этом счастье? Намордник с брюликами надела, а дочь пропадает», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Успенской предъявила новое обвинение матери.
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