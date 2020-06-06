«Классный намордник»: Любовь Успенская похвасталась модной маской

Любовь Успенская решила быть в тренде во время самоизоляции и приобрела себе модную маску. Певица решила поделиться с подписчиками новым аксессуаром и выложила в свой профиль в Instagram фото, где предстала в вечернем платье и с укладкой, а ее лицо прикрывает тканевая маска со стразами.

«Звезда сиять должна всегда. Даже в такой ситуации!» — написала певица.

Instagram @uspenskayalubov_official

Однако фанаты не оценили маску певицы и отметили, что она похожа на намордник.

«Я одна думаю, что это просто намордник?»;

«Классный намордник»;

«Ну и нравы пошли. Вместо творчества и внутренней составляющей хвастаются намордниками с блестяшками»;

«Что это у Вас на лице? Намордник со стразами?» — прокомментировали пользователи.

Некоторые подписчики напомнили певице о тяжелом состоянии ее дочери Татьяны Плаксиной, которая проживает в США. И обвинили певицу, что она тратит деньги на не нужные вещи, когда ее наследнице не хватает денег на жизнь.

«Словно намордник надели, деньги заплатили, а там Танюша страдает»;

«И в этом счастье? Намордник с брюликами надела, а дочь пропадает», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Успенской предъявила новое обвинение матери.