Резкий ответ Татьяны Плаксиной хейтерам перерос в обвинения матери — Любови Успенской во многих грехах. Дочь артистки разразилась гневным постом в Instagram, в котором осудила критикующих ее недоброжелателей, затем общество, артистов и, наконец, королеву русского шансона.

Девушка указала, что пишущие ей нравоучители прячутся за фейковыми страницами. Таковых она призвала открыть свои лица и присылать свои комментарии по видео. При этом она заявила, что их высказывания ей неинтересны, и она не хочет их видеть.

«Если вы такие правильные, почему у нас общество деградирует? Почему вы массы не учите, а пристали к больному человеку? Жертвы теперь разговаривают с садистами — это и есть самый справедливый народный суд, которого вы все боитесь!» — написала наследница Успенской.

Instagram @pacha_tati

Далее девушка заявила, что на руках тех, к кому она обращается «кровь» Бродского, Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, академика Сахарова, Булгакова, Пастернака и Есенина. Также художница упомянула в посте о своих картинах, которые «не нравятся» ее оппонентам. По ее мнению, она стала следующей жертвой «убийц» вышеперечисленных знаменитостей.

«Мы помним, кого вы убили и знаем зачем! Аминь! И весь мир узнает теперь, почему в России убивают гениев! Аминь!» — выразилась она.

Затем Плаксина заверила подписчиков, что эта «обезличенная толпа» стала манипулировать шоу-бизнесом. Так автор поста добралась до обвинений звезд эстрады.

«Вы все на сцене рабы стада. Быдло правит бал, а вы танцуете для него! Ваши дети в жопе, потому что вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги быдла и их аплодисменты. Аминь. Вы продали все», — заявила Татьяна.

В последней части поста она обрушилась с обвинениями на мать.

«Вы украли жизни своих детей! И поэтому мы умираем! Мы лучше умрем, чем продадимся, как вы. Аминь. Жертве затыкают рот! Ты соучастница преступления, мама. Ты одна из вершин, ты же королева, ты нажилась на деградации!» — закончила дочь Успенской.

Раздор между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной приобрел публичный характер в феврале 2020 года, когда 30-летняя дочь певицы рассказала в эфире на федеральном канале о шокирующих подробностях их отношений со знаменитой мамой. По словам наследницы артистки, родительница над ней издевалась. После этого девушка бежала из дома. Сейчас она находится в Лос-Анджелесе с отцом и не желает общаться с матерью. Исполнительница шансона полагает, что ее дочь сгубили наркотики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская публично отреклась от дочери.