«Низкопробный юмор»: Манукян раскритиковал Киркорова за шутки ниже пояса

Блогер и эксперт по развитию СМИ при Госдуме Вадим Манукян поделился своими мыслями по поводу участия Филиппа Киркорова в юмористической передаче «В маске шоу», в рамках которой певец в самоизоляции снимал короткие ролики, в которых высмеивал отечественных звезд. Таким образом он показывал в преувеличенной форме, на что готовы пойти знаменитости, чтобы заработать на хлеб при отсутствии концертов.

Так, эксперт Госдумы в своей авторской колонке для ФАН назвал карантинный юмор Киркорова «низкопробным» и «детсадовским». Он вспомнил, что в разных выпусках поп-король участвовал в импровизированном YouTube-шоу для детей, в котором отвечал на пошлые вопросы интимного характера, а также изображал увеличенную простату, пообещав засветиться в программе у Малышевой.

Тогда Киркоров вызвал гнев своего коллеги по цеху Юрия Лозы, так как пообещал прийти к Малышевой только при условии, что Николай Басков сыграет роль ануса, а Лоза — «никому не нужного аппендицита». После этой шутки Лоза указал на неграмотность Киркорова, с чем согласился и Манукян.

«Поскольку Киркоров не знает, чем отличается аппендицит от аппендикса, можно сделать вывод, что поп-король не был частым гостем на школьных уроках биологии», — написал блогер.

Кроме того, Манукян раскритиковал безвкусную пародию Киркорова на Тимати, связанную с рекламой салона, в которой делают пирсинг в интимных местах, а также пародию на рекламу средства от запоров.

Манукян прошелся и по пародии на Малахова, в которой певец заявил, что готов сниматься в шоу телеведущего «Доярка из Ступино родила от Киркорова», только бы не рекламировать презервативы.

«Это все тот же старый добрый хайп, который Киркоров оседлал несколько лет назад и уже, похоже, не может слезть с этого конька», — отметил блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вадим Манукян назвал новое шоу Ксении Собчак «бессмысленным базаром».