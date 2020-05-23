«Бессмысленный базар»: Манукян назвал новое шоу Собчак очередным провалом

Блогер Вадим Манукян раскритиковал новое YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, к барьеру, Собчак», назвав его очередным провалом телеведущей. В авторской колонке на сайте ФАН Манукян пишет, что шоу напомнило ему «некий симбиоз программ «К барьеру», «Звезды сошлись» и «Рэп-баттл». И хотя он признает, что местами действо все-таки было «интересным и вполне актуальным», таких моментов было немного.

«В целом, новое шоу Собчак больше всего напоминает какой-то бессмысленный базар», — констатирует блогер.

Объяснив состав гостей избытком у знаменитостей свободного времени из-за пандемии коронавируса, он отдельно отметил появление в студии Сергея Филина и Иосифа Пригожина, которые, по его мнению, «просто не понимали, во что ввязываются». Манукян уверен, что в противном случае, «ноги их там не было бы».

«Новое шоу стало очередным провалом Ксении Собчак. Вслед за невнятным проектом „Док-ток“ теперь и на YouTube у нее появилось странное шоу, которое, уверен, не вызовет зрительского интереса», — заключает блогер.

По словам Манукяна, единственный жанр, в котором телеведущая выглядит «органично и достойно», — интервью, но и это ей удается не всегда. Оценить по достоинству до конца не раскрывшийся талант Собчак, по мнению блогера, зрители могли бы в экспериментальном артхаусном кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что зрителям не понравился новый проект Ксении Собчак на Youtube, они назвали шоу «Осторожно, к барьеру, Собчак» «скучным» и «вялым».