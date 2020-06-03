«Жалко мужика»: Лоза резко ответил на шутку Киркорова в свой адрес

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Валентин Черников
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Поп-король назвал автора «Плота» аппендицитом, а тот указал на его безграмотность.

«Жалко мужика»: Лоза резко ответил на шутку Киркорова в свой адрес

Фото: www.globallookpress.com /Anton Belitsky

Реакция Юрия Лозы на резкую шутку Филиппа Киркорова не заставила себя долго ждать. В юмористической передаче «В маске шоу»  поп-король разыграл сценку, в которой его якобы пригласили на программу Елены Малышевой «Жить здорово!». По сюжету, артисту предложили исполнить роль простаты. Тот заявил, что согласится на это лишь в случае, если его коллега Николай Басков исполнит роль ануса, а автор и исполнитель Юрий Лоза — аппендицита, «потому что он никому не нужен».

На своей странице в Facebook объект насмешки заявил, что такой подколкой Киркоров продемонстрировал свое невежество.

«Анус и простата — части тела, а аппендицит — это воспаление аппендикса, то есть процесс. Это все равно, что написать в СМС-ке: «Купи мне стол, стул и стирку“», — написал Лоза.

Автор «Плота» напомнил, что когда-то аппендикс действительно считали бесполезным отсростком слепой кишки. Позже выяснилось, что этот орган — часть иммунной системы человека, накопитель полезных бактерий, который отвечает за восстановление микрофлоры.

«Это общеизвестный факт, но, как говорится, эрудицией перед зеркалом не разживешься», — парировал Лоза.

По мнению музыканта, Киркорову в последнее время тяжело — концертов нет, а значит, занять себя нечем. Отсюда и возникают подобные шутки.

«Читать он, судя по высказываниям, не приучен, соответственно, писать тоже. Играть ни на чем не умеет, остается заниматься всякой чепухой. Жалко мужика… хотя, насчет мужика я, наверное, погорячился», — добавил Юрий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лоза предложил «бедствующим» артистам пойти разгружать вагоны.

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