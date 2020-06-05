«Новая семейная реликвия»: Муж Боярской сделал необычный подарок младшему сыну

Российский актер Максим Матвеев удивил супругу Елизавету Боярскую неожиданным талантом. Как отмечает «Экспресс-газета», звезда сериала «Триггер» своими руками соорудил деревянную лошадку.

Такой оригинальный подарок заботливый отец подготовил для своего сына Гриши, которому исполнилось 1,5 года. О важном событии на своей странице в Instagram рассказала мама малыша Елизавета Боярская.

«Макс сделал вот такой вот подарок! Сделал своими собственными руками, от начала до конца! Вот уж точно говорят, талантливый человек талантлив во всем! Можно сказать, новая семейная реликвия. Детям! Внукам! Ну или мы с Максом в старости будем качаться», — с иронией отметила звезда в подписи к посту.

Мастерство Матвеево покорило и интернет-пользователей. Они стали делать комплименты умелому актеру и признали, что ему удалось достичь совершенства — лошадка получилась безупречной.

Instagram @lizavetabo

«Ваш папа молодец во всем. С мини днем рождения!»

«Талантище! Вообще!»

«Ого. Этот подарок будет передаваться из поколения в поколение! Браво!»

«Ну ничего себе! Талантливый человек — талантлив во всем! И рукоделен! С Днем рождения Гришеньку!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Матвеев блеснул бицепсами.