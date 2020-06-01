«Можно гордиться таким папой»: Максим Матвеев блеснул бицепсами

Самоизоляция пошла на пользу Максиму Матвееву. Актер окреп, отрастил бороду, которая ему идет, и посвятил себя семье.

Звезда сериала «Триггер» выложил в Instagram снимок, где запечатлен в процессе создания лошадки-качалки для младшего сына Григория. Счастливый отец орудует болгаркой возле гаража. Черная борцовка на нем обнажает мощные плечи и бицепсы.

Как уточняет портал Teleprogramma.pro, Матвеев с женой Елизаветой Боярской, восьмилетним наследником Андреем и младшим сыном обосновались в Петербурге. Здесь живет знаменитая семья актрисы. К тому же, в пешей доступности от их квартиры имеется все необходимое: детские садики, школы, дом творчества. Творчеством решил заняться и сам Максим. Как объяснил он под фото, в самоизоляции у него зачесались руки.

Instagram @maxim_matveev

Впрочем, и основную профессию актер бросать не собирается. Сегодня он переживает взлет успеха. Если прежде он оставался в тени знаменитой супруги, то в последние годы снискал славу у зрителей, продюсеров и режиссеров благодаря таланту и фактурной внешности. Теперь Матвеев волен выбирать роли, при этом продолжая справляться с ролью заботливого мужа и родителя.

«Поздравляю Гришу с собственной лошадкой! Максим — мастер на все руки»;

«Вот, талантливый человек всегда найдет, чем заняться;

«Классно! Эксклюзивные игрушки у ребенка, сделанные своими руками! Можно гордиться таким папой»;

«Офигеть! Уважаю!»

«Не перестаю вами восхищаться! Вы крутой!» — прокомментировали фото подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боярскую удивил Петербург в самоизоляции.