«Я была — пацан»: Муцениеце показала неожиданное фото из института
На своей странице в Instagram актриса показала архивный снимок, на котором запечатлена в мужской компании.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
Фото, видео: Instagram @agataagata
Известная актриса театра и кино Агата Муцениеце показала в Instagram архивный снимок, сделанный в студенческие годы. В кадре звезда позирует в мальчишеском образе: на ней черная шапка, майка-борцовка, на руках — большие татуировки. Знаменитость запечатлена в окружении парней, с одним из которых будто бы мерится силой.
«Я не могла не поделиться! В институте я была — пацан, общага и море воспоминаний!» — написала Муцениеце в подписи к посту.
«Вот это ты пацанесса!»
«Вот те нате! Не ожидала я от Вас, бабушка Агата, такого поворота событий!»
«Симпатичный такой пацан»
«Мальчишка — футболист», — делились ассоциациями фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце в своем аккаунте в Instagram опубликовала откровенный снимок с мужчиной.
Читайте также
88%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?