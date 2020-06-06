«Я была — пацан»: Муцениеце показала неожиданное фото из института

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Карина Бернтгольц
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На своей странице в Instagram актриса показала архивный снимок, на котором запечатлена в мужской компании.

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Фото, видео: Instagram @agataagata

Известная актриса театра и кино Агата Муцениеце показала в Instagram архивный снимок, сделанный в студенческие годы. В кадре звезда позирует в мальчишеском образе: на ней черная шапка, майка-борцовка, на руках — большие татуировки. Знаменитость запечатлена в окружении парней, с одним из которых будто бы мерится силой.

«Я не могла не поделиться! В институте я была — пацан, общага и море воспоминаний!» — написала Муцениеце в подписи к посту.

Фанаты были удивлены, увидев актрису в таком несвойственном для нее образе. Многие не удержались от шуток, а кто-то признался, что не может поверить в такое перевоплощение светской львицы — настолько она далека от своего типичного утонченного образа на подростковых снимках.
 

Instagram @agataagata

«Вот это ты пацанесса!»

«Вот те нате! Не ожидала я от Вас, бабушка Агата, такого поворота событий!»

«Симпатичный такой пацан»

«Мальчишка — футболист», — делились ассоциациями фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце в своем аккаунте в Instagram опубликовала откровенный снимок с мужчиной.

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