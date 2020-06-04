«Да просто так»: Жена Прилучного выложила в сеть откровенное фото с мужчиной

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Василий Заика
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Агата Муцениеце спровоцировала слухи о новом романе.

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Фото, видео: Instagram @agataagata

Супруга звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного Агата Муцениеце в своем аккаунте в Instagram опубликовала откровенный снимок. На фото 31-летняя актриса позирует рядом с продюсером Алексеем Зюзиным с практически обнаженной грудью.

«Угадайте, кто это? Зачем? Да просто так», — написала Агата Муцениеце.

Instagram @agataagata

Многочисленные подписчики латвийской модели не оценили ее публикацию и восприняли ее неоднозначно. Пользователи тут же заподозрили Агату Муцениеце в новом романе. Некоторые посчитали пост жены Павла Прилучного несерьезным.

«Теперь вы спите с продюсером?»

«Ваш любовник?»

«Он походу только на твою грудь смотрел»

«Все смешно в этом фото!»

«Одни кавалеры на фотках, еще и полгода не прошло!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прилучный рассказал о необычном подарке для детей.

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«Да просто так»: Жена Прилучного выложила в сеть откровенное фото с мужчиной

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