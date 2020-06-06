Минздрав подготовил проект об изменениях порядка медосвидетельствования для водителей

Проект об изменениях порядка проведения медицинского освидетельствования для водителей подготовил Минздрав России. Соответствующий документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Внести изменения в правила медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований, Минздрав РФ планировал с 22 ноября. Однако инициатива вызвала ажиотаж среди россиян из-за возможного подорожания прохождения медкомиссии. Автомобилисты по всей стране выстроились в огромные очереди перед наркологическими и психоневрологическими диспансерами.

В связи «с учетом обеспокоенности граждан» в Министерстве здравоохранения РФ приняли решение отложить вступление в силу нового порядка прохождения медосмотра для автомобилистов и дополнительно проанализировать возможные методы тестирования. Президент России Владимир Путин назвал тогда новые правила «чушью».

«Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? Чушь какая-то. И все инстанции пройти, все согласовать…», — возмутился глава государства.

Согласно новому проекту, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет только в том случае, если нарколог выявит соответствующие симптомы.

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