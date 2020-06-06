Минздрав подготовил проект об изменениях порядка медосвидетельствования для водителей

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Ниса Мурзанаева
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Сдавать анализы на употребление алкоголя нужно будет только в случае, если нарколог выявит симптомы.

Минздрав подготовил проект об изменениях порядка медосвидетельствования для водителей

Фото: ТАСС / Natalia Chernokhatova

Проект об изменениях порядка проведения медицинского освидетельствования для водителей подготовил Минздрав России. Соответствующий документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Внести изменения в правила медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований, Минздрав РФ планировал с 22 ноября. Однако инициатива вызвала ажиотаж среди россиян из-за возможного подорожания прохождения медкомиссии. Автомобилисты по всей стране выстроились в огромные очереди перед наркологическими и психоневрологическими диспансерами.

В связи «с учетом обеспокоенности граждан» в Министерстве здравоохранения РФ приняли решение отложить вступление в силу нового порядка прохождения медосмотра для автомобилистов и дополнительно проанализировать возможные методы тестирования. Президент России Владимир Путин назвал тогда новые правила «чушью».

«Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? Чушь какая-то. И все инстанции пройти, все согласовать…», — возмутился глава государства.

Согласно новому проекту, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет только в том случае, если нарколог выявит соответствующие симптомы.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменятся штрафы для автомобилистов с 2021 года.

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