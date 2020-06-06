🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 июня, Луна в Стрельце предостерегает от любых операций, связанных с недвижимостью, землей или строительством. Однако этот день станет весьма удачным для решения бюрократических, юридических и деловых вопросов.

♈ Овен

Девиз для вас на ближайшие сутки: «Я — создатель своей реальности». Обвиняя в своих неудачах других, вы только попусту тратите время и энергию. Пора научиться брать ответственность на себя. И вопрос касается не только деловой сферы. Романтическое свидание — тоже небольшой Эверест, который вам придется покорить.

Космический совет: только вы — создатель своей реальности.

♉ Телец

Ощущение, что в голове вместо мозгов настоящая каша. Вам не хочется, но вы в истеричном припадке хватаетесь за все подряд. Стоп. Пора провести генеральную уборку. Вот только порядка в мыслях и чувствах не будет до тех пор, пока хаос царит в окружающем вас пространстве. Протрите пыль, поменяйте воду в аквариуме и выбросите, наконец, старые свитера. Это поможет привнести свежесть и новизну во всю вашу жизнь.

Космический совет: время генеральной уборки, и речь не только о вашем письменном столе.

♊ Близнецы

Эмоциональная нестабильность, грусть вперемешку с радостью, и слезы сразу после смеха — это нормально. По крайней мере, сейчас. Однако не стоит поддаваться драматичным настроениям. Вспомните, зачем вы сюда пришли и чего на самом деле хотите. Вы вступаете в важный этап. Поэтому уделите вашей работе то пристальное внимание, которого она заслуживает.

Космический совет: максимальная мотивация и трудолюбие.

♋ Рак

Вы пребываете в сверхвоодушевленном настроении. Сейчас кажется, что любое море по колено, а все вершины в зоне досягаемости. Самое прекрасное, что Вселенная считает точно также. Это отличное время для саморазвития, при чем во всех сферах: духовной, интеллектуальной, физической. Скачивайте приложения с онлайн-курсами и видео-тренировки по йоге. Это самый подходящий период!

Космический совет: самосовершенствуйтесь или уходите.